Москва13 октВести.В школе Ачинска повару ампутировало три пальца в кухонном комбайне. Прокуратура взыскала со школы 80 тысяч рублей для пострадавшей женщины. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Красноярского края в MAX.
В марте повар, находясь на рабочем месте, решила достать остатки овощей из комбайна и в результате ее рука попала под ножи. Женщине ампутировало три пальца правой руки. Трудоспособность потеряна на 20%.
Ножи в комбайне работают в открытой зоне — любой, кто приблизит туда руку, рискует. Руководство школы об этом знало, но ничего не меняло. Были и другие упущенияотмечается в сообщении
Работников знакомили с инструкцией по безопасности только при приеме на работу. Наглядных плакатов у рабочего места не было.
Суд учел и вину самой работницы — она удаляла остатки овощей вручную, не отключив оборудование от питания. Но это не сняло со школы обязанности следить за безопасностью на кухнеговорится в сообщении
В суде иск удовлетворили частично, бывший повар получит от учебного заведения 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.