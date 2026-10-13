Повар в школе Ачинска потеряла три пальца в кухонном комбайне Прокуратура Ачинска взыскала со школы 80 тыс. для повара, потерявшей пальцы

Москва13 окт Вести.В школе Ачинска повару ампутировало три пальца в кухонном комбайне. Прокуратура взыскала со школы 80 тысяч рублей для пострадавшей женщины. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Красноярского края в MAX.

В марте повар, находясь на рабочем месте, решила достать остатки овощей из комбайна и в результате ее рука попала под ножи. Женщине ампутировало три пальца правой руки. Трудоспособность потеряна на 20%.

Ножи в комбайне работают в открытой зоне — любой, кто приблизит туда руку, рискует. Руководство школы об этом знало, но ничего не меняло. Были и другие упущения отмечается в сообщении

Работников знакомили с инструкцией по безопасности только при приеме на работу. Наглядных плакатов у рабочего места не было.

Суд учел и вину самой работницы — она удаляла остатки овощей вручную, не отключив оборудование от питания. Но это не сняло со школы обязанности следить за безопасностью на кухне говорится в сообщении

В суде иск удовлетворили частично, бывший повар получит от учебного заведения 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.