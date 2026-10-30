С виновного в ампутации у слесаря руки предприятия в Якутии взыщут 8 млн рублей

Заведено дело в связи с ампутацией руки из-за нарушения охраны труда в Якутии С виновного в ампутации у слесаря руки предприятия в Якутии взыщут 8 млн рублей

Москва30 окт Вести.В Якутии возбуждено уголовное дело по факту ампутации руки у слесаря из-за нарушения требований охраны труда, к предприятию подан иск на 8 млн рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры Якутии.

Надзорное ведомство установило, что в июле 2026 года слесарь по ремонту тяжелой землеройной техники на горнодобывающем участке был допущен к ремонту дизельной электростанции без обучения по охране труда. Не было обеспечено отключение дизельной электростанции от источников питания, а также контроль за ходом выполнения работ. В результате нарушения требований охраны труда при пробном запуске генератора, вентилятор самовольно включился, что привело к травматической ампутации руки работника.

На рассмотрении находится иск прокурора к предприятию о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в сумме 8 млн рублей говорится в сообщении

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.