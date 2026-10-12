Сочинке после родов частично ампутировали пальцы на руке Женщине в Сочи после родов ампутировали фаланги пальцев

Москва12 окт Вести.В Сочи женщине после родов пришлось ампутировать части пальцев - они почернели. Об этом сообщил Telegram-канал "Типичный Сочи".

Пострадавшая рассказала, что все началось во время родов 10 июля текущего года. После того как женщине поставили катетер и ввели препарат, она ощутила сильное жжение. Вскоре ее с ребенком выписали, но состояние пальцев на руке стало ухудшаться – они начали чернеть. Что именно с ними случилось, не уточняется.

Спустя несколько месяцев женщине удалили две фаланги среднего пальца, одну фалангу указательного пальца и поврежденные ткани большого пальца.

Пальцы молодой матери почернели… Через несколько месяцев ей провели операцию и ампутировали две фаланги среднего пальца, одну фалангу указательного и поврежденные ткани на большом пальце говорится в публикации

Женщина винит в случившемся медиков роддома. По ее словам, именно врачебные манипуляции во время родов привели к ампутации. Но подтвердить это ей пока не удается.