Поврежденный при атаке БПЛА дом в Рязани частично разберут Малков: два подъезда поврежденного ВСУ дома Рязани подлежат разбору

Москва26 мая Вести.Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, поврежденных в ходе атаки БПЛА 15 мая, необходимо разобрать, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.

В результате атаки ВСУ были повреждены два многоквартирных дома, пять человек, в том числе восьмилетняя девочка, погибли.

Второй дом, к сожалению, хотя внешне выглядит, может быть, даже более целым, но пострадал сильнее. Пострадали несущие конструкции. На этой неделе у нас была завершена строительная экспертиза. К сожалению, два подъезда этого дома подлежат полному разбору - это около 70 квартир и нежилые помещения отметил губернатор

Он также уточнил, что после атаки второго дома осыпался фасад пяти этажей. Восстановительные работы на этом объекте продлятся от 10 до 14 дней, заявил Малков.