В Рязани могут разобрать два подъезда, поврежденные при атаке ВСУ

Москва18 мая Вести.Два подъезда, поврежденные в результате атаки украинских БПЛА на Рязань, вероятно, придется разобрать. Об этом в ходе заседания областного правительства заявил глава горадминистрации Борис Ясинский, передает ТАСС.

Проведен визуальный осмотр поврежденных домов. По ул. Новоселов, дом 42, предварительно, потребуется разбор десятого подъезда и, скорее всего, разбор подъезда номер 9, так как там есть общие плиты перекрытия и фасадные плиты. В настоящее время ждем заключения от экспертов приводит агентство слова чиновника

Вражеские беспилотники атаковали город 15 мая. Целями противника стали жилые дома и гражданские объекты.

В результате погибли 4 человека, в том числе ребенок. Пострадали 28. Возбуждено уголовное дело о теракте.