Появилось фото редчайшего попугая, вылупившегося в Подмосковье В Подмосковье ветеринары помогли вывести птенца краснокнижного попугая

Москва23 сен Вести.В Долгопрудном ветеринары помогли получить потомство редкого попугая какаду-инка, занесенного в Международную Красную книгу. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области.

Птенца удалось вывести совместно с заводчиком редких птиц.

Искусственная инкубация яиц редких попугаев требует постоянного контроля температурного и влажностного режима: даже небольшое отклонение способно привести к гибели эмбриона. На всех этапах ветеринарные врачи следили за соблюдением санитарных норм, что позволило сохранить здоровье птенца и исключить риск распространения инфекций говорится в сообщении

Какаду-инка - австралийский вид с характерным красно-розово-желтым хохолком. Разведение птиц в неволе имеет значение для сохранения вида, их международный оборот регулируется специальными соглашениями.

Для заводчика из Долгопрудного это уже второй случай успешного выведения подобного какаду.