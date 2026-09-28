Пожар на фабрике под Ярославлем начался после подключения чайника в удлинитель Mash: на фабрике пиротехники в Ярославской области "коротнул" удлинитель

Москва28 сен Вести.По данным Mash, на предприятии пиротехники в Ярославской области, где произошел взрыв и пожар, "коротнул" удлинитель, к которому был подключен электрический чайник.

Сотрудники готовились ужинать.

После короткого замыкания огонь перекинулся на петарды, начались взрывы, за ними — пожар. Разрушились два здания, под обломками нашли пятерых человек говорится в сообщении

Директор предприятия заявил Mash, что на этом складе пиротехники хранились петарды из Китая, сами сотрудники ничего не производили.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ярославской области организовала проверку.