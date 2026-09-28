Москва28 сенВести.По данным Mash, на предприятии пиротехники в Ярославской области, где произошел взрыв и пожар, "коротнул" удлинитель, к которому был подключен электрический чайник.
Сотрудники готовились ужинать.
После короткого замыкания огонь перекинулся на петарды, начались взрывы, за ними — пожар. Разрушились два здания, под обломками нашли пятерых человекговорится в сообщении
Директор предприятия заявил Mash, что на этом складе пиротехники хранились петарды из Китая, сами сотрудники ничего не производили.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ярославской области организовала проверку.