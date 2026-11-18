Праправнук Толстого пригласил в Россию футболиста из Бразилии Толстой пригласил в РФ футболиста Скарпа после обзора повести прапрадеда

Москва18 ноя Вести.Бразильский футболист "Атлетико Минейро" Густаво Скарпа приглашен в Россию. Такой подарок для него сделал праправнук писателя Льва Толстого Владимир Толстой. Приглашение стало подарком футболисту, который на своем YouTube-канале поделился видео с впечатлениями от прочтения повести "Смерть Ивана Ильича".

После видеорецензии Густаво Скарпа, которая набрала более 790 тысяч просмотров, книга Льва Толстого возглавила в Бразилии рейтинг самых продаваемых на Amazon.

Праправнук Толстого передал привет Скарпе, ха-ха-ха, это нереально! Спасибо Богу за каждый невероятный момент в моей жизни, вот это да. Это просто огонь написал футболист из Бразилии в одной из соцсетей

Густаво Скарпа получил персональное приглашение посетить музей Льва Толстого в Москве. Футболист обнародовал видео, которое ему направил Владимир Толстой. Толстой с теплотой отозвался о том, что наследие его прадеда столь глубоко тронуло спортсмена, что тот счел своим долгом представить эти произведения бразильской публике.

Ваша популярность позволила произведениям Толстого стать бестселлером в вашей прекрасной красивой стране, в которой я много раз бывал и которую очень люблю добавил в обращении к Скарпе Владимир Толстой

Он также пообещал передать спортсмену альбом с фотографиями писателя "Толстой в жизни".

В марте матч "Атлетико Минейро" и "Крузейро" завершился удалением 23 игроков. При этом команда Густаво Скарпа одержала победу со счетом 1:0.