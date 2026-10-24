Кабмин предоставил Минобороны часть акватории Онежского озера на 20 лет

Правительство РФ передало Минобороны часть акватории Онежского озера Кабмин предоставил Минобороны часть акватории Онежского озера на 20 лет

Москва24 окт Вести.Правительство России распорядилось предоставить одной из воинских частей Министерства обороны часть акватории Онежского озера на 20 лет. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Предоставить войсковой части 51500 Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Онежского озера... для обеспечения обороны страны и безопасности государства говорится в документе

Среди условий, согласно распоряжению, упоминается использование акватории только для обеспечения обороны и безопасности России, а также запрет эксплуатировать объект для других целей, например отдыха, рыболовства и рыбоводства.

Кроме того, воинская часть должна будет сохранять экологию озера и прилегающей к нему защитной полосы.