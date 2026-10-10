В России будет создан национальный парк "Вулканы Камчатки" В России появится национальный парк "Вулканы Камчатки"

Москва10 окт Вести.В России появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Вулканы Камчатки". Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Создать в Камчатском крае на территории муниципальных округов Усть-Камчатский, Мильковский, Усть-Большерецкий и Елизовский на базе природных парков регионального значения "Южно-Камчатский" и "Ключевской" национальный парк "Вулканы Камчатки" общей площадью 887690,1226 гектара говорится в документе, размещенном на сайте правительства

Нацпарк будет отнесен к ведению Минприроды РФ. Повышенный правовой статус позволит усилить охрану ландшафтов и природных комплексов региона и обеспечит должный уровень безопасности на туристических маршрутах, а также поспособствует развитию инфраструктуры.