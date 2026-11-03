Два природных парка на Камчатке перешли в федеральное управление Природные парки "Южно-Камчатский" и "Ключевской" получили федеральный статус

Москва3 ноя Вести.Природные парки "Южно-Камчатский" и "Ключевской", ранее входившие в состав в "Вулканы Камчатки", перешли в федеральную собственность и получили статус национальных парков, сообщается в MAX-канале парков.

Теперь управление объектами и обеспечение охраны их природных комплексов будут находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ говорится в сообщении

В связи с переходом на федеральный уровень порядок посещения территорий и оформления разрешений будет регулироваться с учетом требований федерального законодательства и правил управления нацпарками.