Москва3 нояВести.Природные парки "Южно-Камчатский" и "Ключевской", ранее входившие в состав в "Вулканы Камчатки", перешли в федеральную собственность и получили статус национальных парков, сообщается в MAX-канале парков.
Теперь управление объектами и обеспечение охраны их природных комплексов будут находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФговорится в сообщении
В связи с переходом на федеральный уровень порядок посещения территорий и оформления разрешений будет регулироваться с учетом требований федерального законодательства и правил управления нацпарками.