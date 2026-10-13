Россия и ОАЭ договариваются о сотрудничестве в сфере морского транспорта Кабмин РФ одобрил проект соглашения с ОАЭ по морскому транспорту

Москва13 окт Вести.Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сфере морского транспорта. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на официальном портале правовой информации.

Одобрить представленный Минтрансом РФ согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с эмиратской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством ОАЭ в области морского транспорта говорится в документе

Минтрансу РФ поручено проведение переговоров с ОАЭ и подписание соглашения от имени российского кабмина. Ведомство также может вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Согласно проекту, Россия и Эмираты будут укреплять сотрудничество в указанной сфере на принципах равенства и взаимной выгоды. В документе говорится о доступе судов в порты, взаимном признании судовых документов, мерах по упрощению формальностей, оказании помощи в аварийных ситуациях. Кроме того, соглашение предусматривает создание совместного морского комитета и сотрудничество судоходных организаций.