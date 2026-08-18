Москва18 авг Вести.Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями дала согласие на сделку между госкорпорацией "Росатом" и эмиратской DP World по учреждению совместного предприятия. Об этом РБК рассказали четыре источника, осведомленных о решениях комиссии, и подтвердили в госкорпорации.

DP World входит в тройку крупнейших портовых операторов мира; Украина внесла компанию в перечень "международных спонсоров войны" из-за ее взаимодействия с Россией.

Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия с внесением в него акций группы FESCO и денежных средств со стороны DP World сообщили изданию в пресс-службе Росатома

Соглашение о формировании глобального логистического оператора Росатом и DP World из ОАЭ подписали еще в декабре 2023 года. Предполагалось, что новая структура будет создана на базе опорной инфраструктуры России, включая Северный морской путь, а также Евразии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

В Росатоме тогда подчеркивали, что договоренность нацелена на повышение эффективности международного товарообмена, прежде всего между странами БРИКС и их партнерами, и на выстраивание бесшовных и устойчивых глобальных транспортно-логистических цепочек.

В апреле 2026 года генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой отмечал, что альянс с DP World выстроен по принципу взаимной выгоды. По его словам, эмиратская сторона получает возможность подключиться к развитию Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, что заметно укрепит ее бизнес, тогда как российская сторона помимо инвестиций получает доступ к портовым технологиям и передовым практикам стивидорных компаний, что позволит поднять отечественную инфраструктуру на новый уровень.