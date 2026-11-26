Правнучка Хрущева купила двушку в Нью-Йорке за 738 тысяч долларов Правнучка Хрущева купила квартиру за 62 млн рублей в престижном районе Нью-Йорка

Москва26 ноя Вести.Нина Хрущева, правнучка советского лидера (признана иноагентом в РФ), за 35 лет жизни в США впервые обзавелась своей недвижимостью. Об этом сообщил MAX-канал SHOT.

Правнучка Никиты Хрущева обзавелась квартирой за ₽62 млн в престижном районе Нью-Йорка. Это первая ее собственная недвижимость за 35 лет жизни в США говорится в публикации

В 2024 году 63-летняя женщина оформила ипотеку на жилье в манхэттенском районе Грамерси-парк. Покупка обошлась ей в 738 тысяч долларов. Это двухкомнатная квартира на пятом этаже дома 1965 года постройки, площадью 84 квадратных метра. Неподалеку, всего в паре кварталов, расположена Юнион-сквер, одна из главных площадей района.

В квартире - одна спальня, большая гостиная с окнами на север и юг, паркет, кухня с гранитными столешницами и дубовыми шкафами, сделанными на заказ. В доме есть швейцар и управляющий, который сам там живет.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года Нину Хрущеву включили в реестр иноагентов, а в ноябре ей выписали штраф на 50 тысяч рублей - за нарушение порядка деятельности иноагента.