Протокол о нарушении деятельности иноагента составлен на правнучку Хрущева На правнучку Хрущева составлен протокол о нарушении деятельности иноагента

Москва29 окт Вести.Административный протокол о нарушении деятельности иностранного агента составлен в отношении правнучки бывшего генерального секретаря СССР Никиты Хрущева Нины (признана иноагентом), передает ТАСС.

Как сказано в электронной базе данных Тверского районного суда Москвы, протокол составлен по ч. 1 статьи КоАП РФ 19.34 "Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния".

Заседание суда по данному делу назначено на 24 ноября.

В отношении правнучки Никиты Хрущева составлен протокол о нарушении деятельности иноагента. … Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей говорится в сообщении

Вероятно, вменяемое в вину Хрущевой деяние было совершено еще до ее включения в реестр иноагентов, отмечает агентство.

В этот перечень Минюст внес Хрущеву в марте 2026 года. Как заявили в ведомстве, она распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против проведения СВО и участвовала в создании материалов иноагентов.

Правнучка Никиты Хрущева – доктор философии в Принстонском университете, работает в Новой школе в Нью-Йорке. В США она проживает с 1980-х годов.