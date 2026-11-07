Исполнительные производства за долги по налогам и ЖКХ открыты на Жанну Немцову

Осужденная в РФ Жанна Немцова оставила на родине долги по налогам и ЖКХ Исполнительные производства за долги по налогам и ЖКХ открыты на Жанну Немцову

Москва7 ноя Вести.Дочь политика Бориса Немцова Жанна, признанная в РФ иноагентом и заочно приговоренная к четырем годам колонии по делу о нежелательной организации, оставила в России долги по налогам и ЖКУ, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы ФССП.

Так, в отношении Немцовой открыты два исполнительных производства. Одно из них открыто по материалам от инспекции ФНС, в них говорится о наличии у нее налоговой задолженности. Сумма при этом не разглашается написали в агентстве

Немцова также задолжала ПАО "ТГК-2" по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

Взыскания по обоим делам прекращены из-за невозможности их осуществить, поскольку должник проживает в ФРГ.