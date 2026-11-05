Москва5 ноя Вести.Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам колонии дочь политика Бориса Немцова Жанну (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в руководстве деятельности нежелательной организацией (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Дело рассматривалось в отсутствии обвиняемой, проживающей за пределами России.

Назначить Немцовой Ж. Б. 4 года лишения свободы [заочно] с отбыванием наказания в колонии общего режима ... Срок наказания исчислять с момента задержания осужденной на территории РФ или ее экстрадиции цитирует ТАСС слова судьи

Ей также запрещено администрировать сайты в интернете в течение 8 лет.

Представитель гособвинения просил назначить 5 лет колонии заочно.

Как сообщалось, дело в отношении Немцовой было возбуждено из-за "Фонда Бориса Немцова за свободу" (признан в РФ нежелательным), руководителем которого она является. Согласно позиции прокуратуры, женщина, зная о признании фонда нежелательной организацией, продолжила руководить ей.

Жанна Немцова заочно арестована на территории РФ. Она также объявлена в международный розыск.

"Фонд Бориса Немцова за свободу" (Boris Nemzow Stiftung f r die Freiheit) расположен в Бонне (Германии) и занимается образовательными, культурными и экспертными проектами. Организация была признана нежелательной в РФ в 2024 году.