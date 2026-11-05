Гособвинение запросило 5 лет колонии заочно для Жанны Немцовой

Прокуратура запросила 5 лет колонии для Жанны Немцовой Гособвинение запросило 5 лет колонии заочно для Жанны Немцовой

Москва5 ноя Вести.Представитель гособвинения потребовал назначить 5 лет колонии заочно дочери политика Бориса Немцова Жанне (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в руководстве деятельности нежелательной организацией (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое проходит в Замоскворецком суде Москвы.

Дело рассматривалось в отсутствии обвиняемой, проживающей за пределами России.

Прошу назначить Немцовой Ж. Б. 5 лет лишения свободы [заочно] с отбыванием наказания в колонии общего режима приводит слова прокурора агентство ТАСС

Также в суде попросили запретить обвиняемой администрировать сайты в интернете в течение 10 лет.

Как отмечается, дело в отношении Немцовой было возбуждено из-за "Фонда Бориса Немцова за свободу" (признан в РФ нежелательным), руководителем которого она является. Согласно позиции прокуратуры, женщина, зная о признании фонда нежелательной организацией, продолжила руководить ей.

Жанна Немцова заочно арестована на территории РФ. Она также объявлена в международный розыск.

"Фонд Бориса Немцова за свободу" (Boris Nemzow Stiftung f r die Freiheit) расположен в Бонне (Германии) и занимается образовательными, культурными и экспертными проектами. Организация была признана нежелательной в РФ в 2024 году.