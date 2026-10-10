Правнучка художника Кузнецова вспомнила, как он относился к членам своей семьи Правнучка художника Кузнецова: в нашей семье царило взаимное уважение

Москва10 окт Вести.Художник Константин Кузнецов был старшим из своих братьев и сестер и очень любил своих родственников, которые навещали его в Париже и в Бретани. Об этом ИС "Вести" рассказала правнучка художника Катрин Вейре.

Она отметила, что благодаря сотруднице фонда Константина Кузнецова Екатерине Усовой она смогла узнать о своих русских предках.

Катя Усова, найдя много архивов о моей семье, помогла мне частично узнать, кто был членом моей русской семьи. Самая сильная неожиданность - что эта семья воскресла из тени истории. На самом деле это большое чудо заявила Вейре

Она добавила, что в семье Кузнецовых было большое взаимное уважение и всех принимали такими, какие они есть. Родственница художника подчеркнула, что пожертвования семьи показывают ее щедрость.

Ценности семьи – ценности семейного единства. Константин был первым из братьев и сестер, и он из очень любил, своих братьев и сестер, которые несколько раз приезжали к нему в Париж и Бретань. Есть фотографии воссоединенной с четырьмя малыми Кузнецовыми в саду. В этой семье было большое взаимное уважение, принимать всех такими, какие они есть. Когда видишь пожертвования, которые они делали, будь то в Нижнем Новгороде и во Франции накануне войны, можно говорить о щедрости семьи рассказала Вейре

Выставка "Русский парижанин Константин Кузнецов" откроется в Эрмитаже 17 октября. На ней будут представлены картины из собрания московского Фонда Константина Кузнецова.