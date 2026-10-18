Правнук Выготского раскрыл, возможно ли обучиться профессии психолога онлайн Лев Кравцов: полностью заменить учебу на психолога онлайн-форматом вряд ли можно

Москва18 окт Вести.Обучиться профессии клинического психолога не всегда реально в дистанционном формате. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил правнук знаменитого советского психолога Льва Выготского, доцент Института психологии РГГУ Лев Кравцов.

Он обратил внимание на необходимость по-настоящему учиться этой профессии, углублять знания, а не формально посещать занятия.

Однозначно и категорично сказать, что этого точно сделать нельзя, я, пожалуй, не готов. Я хорошо знаю, что, действительно, профессия психолога очень часто передается из рук в руки. То есть нужно посмотреть, как профессиональный психолог работает, посмотреть, как он рассуждает. Нужно у него многому поучиться, а это часто не умещается в дистанционный формат... Даже в нашем Институте психологии имени Выготского Российского государственного гуманитарного университета мы совмещаем и элементы дистанционного образования, онлайн-образования и живого очного. Я думаю, что они могут неплохо дополнять друг друга сказал Кравцов

По словам специалиста, очная практика очень важна в работе психолога.

Когда ты видишь живую работу человека, когда ты видишь его приемы работы, когда ты видишь его жесты, поведение, мимику и всевозможные другие невербальные средства работы, которые очень важны в деятельности практического психолога, особенно клинического психолога. Вот этот процесс идет неформально, этот процесс получения образования идет полным ходом. По всей видимости, полностью подменить его дистанционным образованием, наверное, едва ли возможно отметил он

Лев Семенович Выготский (5 (17) ноября 1896 - 11 июня 1934) - советский психолог, основатель культурно-исторической школы, автор многочисленных трудов, посвященных педагогике и воспитанию детей.

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