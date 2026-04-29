Массовых первомайских шествий в Краснодарском крае в этом году не будет

Празднования Первомая на Кубани пройдут в локальном формате Массовых первомайских шествий в Краснодарском крае в этом году не будет

Москва29 апр Вести.В Краснодарском крае в этом году не будет шествий, посвященных 1 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с количеством участников более 1000 человек на Кубани было ограничено два года назад в связи с действующим "средним уровнем реагирования".

Учитывая текущую обстановку, это требование сохраняется, указал Кондратьев.

Поэтому проводить традиционные первомайские шествия не будем и в этом году написал он в своем Telegram-канале

Губернатор отметил, что в муниципалитетах праздничные мероприятия состоятся, но пройдут они в локальном формате.