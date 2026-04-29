Москва29 апрВести.В Краснодарском крае в этом году не будет шествий, посвященных 1 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он напомнил, что проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с количеством участников более 1000 человек на Кубани было ограничено два года назад в связи с действующим "средним уровнем реагирования".
Учитывая текущую обстановку, это требование сохраняется, указал Кондратьев.
Поэтому проводить традиционные первомайские шествия не будем и в этом годунаписал он в своем Telegram-канале
Губернатор отметил, что в муниципалитетах праздничные мероприятия состоятся, но пройдут они в локальном формате.