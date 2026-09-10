Предложение визита отклонено: почему Стуббу не хватит смелости посетить Крым Финский военкор Хейсканен заявил, что у Стубба не хватит храбрости посетить Крым

Москва10 сен Вести.Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил РИА Новости, что у президента Финляндии Александра Стубба не хватит храбрости признать российский статус Крыма и посетить полуостров.

Ранее Хейсканен в рамках визита в Крым записал видеообращение к Стуббу с предложением посетить полуостров и отведать вкусных фруктов и пирожных. Свое обращение он направил на почту и страницы в соцсетях администрации президента Финляндии и лично Стуббу.

Администрация президента видела мое обращение, но почему-то увидела в нем подвох. Александру Стуббу не хватит смелости признать право крымского народа на самоопределение и российский статус Крыма, тем более приехать на полуостров и лично пообщаться с крымчанами и убедиться, что Крым не оккупирован прокомментировал Кости Хейсканен

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со стороны России руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".