Предприятие возместило экологический ущерб на 800 тысяч на Сахалине

Предприятие на Сахалине выплатило 800 тысяч за сброс сточных вод Предприятие возместило экологический ущерб на 800 тысяч на Сахалине

Москва26 ноя Вести.Предприятие возместило экологический ущерб на сумму 800 тысяч рублей за сброс сточных вод в Сахалинской области. Об этом прокуратура региона сообщила в MAX.

По данным ведомства, юридическое лицо, которое занимается утилизацией вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье, сбросило сточные воды на рельеф местности на производственной площадке в селе Яблочное Холмского района.

Согласно экспертному заключению установлено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве, а причиненный природному компоненту ущерб составил свыше 800 тыс. руб. говорится в сообщении

Руководителю организации внесли представление прокуратуры, после чего почвенный покров очистили и причиненный ущерб возместили в полном объеме. Должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) и приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. Штраф уже уплачен.