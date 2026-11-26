Москва26 нояВести.Предприятие возместило экологический ущерб на сумму 800 тысяч рублей за сброс сточных вод в Сахалинской области. Об этом прокуратура региона сообщила в MAX.
По данным ведомства, юридическое лицо, которое занимается утилизацией вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье, сбросило сточные воды на рельеф местности на производственной площадке в селе Яблочное Холмского района.
Согласно экспертному заключению установлено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве, а причиненный природному компоненту ущерб составил свыше 800 тыс. руб.говорится в сообщении
Руководителю организации внесли представление прокуратуры, после чего почвенный покров очистили и причиненный ущерб возместили в полном объеме. Должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) и приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. Штраф уже уплачен.