Мурманский рыбпорт выплатит 318 тыс. руб. за сброс сточных вод в Кольский залив

Мурманский рыбпорт оштрафован на 318 тыс. руб. за загрязнение Кольского залива Мурманский рыбпорт выплатит 318 тыс. руб. за сброс сточных вод в Кольский залив

Москва7 окт Вести.Мурманский рыбный порт выплатит 318 тысяч рублей за сброс сточных вод в Кольский залив. Соответствующее решение вынесено на заседании апелляционной инстанции 6 октября, передает ИНТЕРФАКС.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Мурманской области о взыскании с АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) ущерба за превышение нормативов допустимых сбросов в Кольский залив Баренцева моря говорится в картотеке арбитражных дел

Как уточняется, истец в деле - Балтийско-Арктическое межрегиональное управление (БАМУ) Росприроднадзора. Ведомство в 2023 году выявило в сточных водах рыбного порта превышение концентрации загрязняющих веществ. Ущерб за причинение вреда водному объекту превысил 318 тысяч рублей.