Багаи: ущерб водам Ирана от загрязнения может составлять триллионы долларов

В МИД Ирана оценили экологический ущерб побережью страны в триллионы долларов Багаи: ущерб водам Ирана от загрязнения может составлять триллионы долларов

Москва16 авг Вести.Экологический ущерб, причиненный морской экосистеме Ирана и прибрежным зонам Персидского и Оманского заливов за последние десятилетия, достигает триллионов долларов. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в соцсети Х.

Дипломат опубликовал видеоматериалы, запечатлевшие недавнее нефтяное загрязнение на береговой линии острова Кешм. По его словам, причиной данного инцидента стал сброс отходов с иностранного грузового судна.

Багаи подчеркнул, что этот случай представляет собой лишь отдельный эпизод систематического загрязнения вод региона, существенно ухудшившего экосистему за последние десятилетия.

Представитель МИД добавил, что абсолютно все участники международной торговли, извлекающие прибыль из судоходства через Ормузский пролив, несут как юридическую, так и моральную ответственность за компенсацию и ликвидацию экологических последствий в акватории.

Ранее сообщалось, что Иран намерен добиваться выплаты компенсаций от пяти арабских стран за причинение физического и морального вреда, полученного в боевых действий США и Израиля против Исламской Республики.