Багаи назвал сумму ущерба Персидскому заливу от его загрязнения Багаи: ущерб от загрязнения Персидского залива исчисляется триллионами долларов

Москва15 авг Вести.Ущерб экологии Персидского залива из-за загрязнения исчисляется триллионами долларов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Так он прокомментировал инцидент с нефтяным загрязнением у берегов острова Кешм.

Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, – которое на протяжении последних десятилетий разрушало воды Персидского залива и Оманского залива, а также морскую экосистему региона, нанося прибрежным районам Ирана ущерб на триллионы долларов написал Багаи в соцсети X

Он добавил, что ответственность за ситуацию несут не только США и Израиль, начавшие конфликт с Ираном, но и страны, которые прямо и косвенно эксплуатируют залив в коммерческих целях.

Иран, как страна с самой протяженной береговой линией вдоль Персидского залива и Оманского залива, не может оставаться безучастным. Каждая сторона, извлекающая выгоду из коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как правовое, так и моральное обязательство устранять экологический ущерб, нанесенный Персидскому заливу и Оманскому заливу подытожил дипломат

Ранее газета The New York Times сообщила об авиаударе американских военных по жилому дому на острове Кешм. По информации иранских СМИ, в результате атаки погибли три человека, включая ребенка.