Москва9 сен Вести.Председатель свердловского регионального отделения партии "Яблоко" Максим Петлин уехал из России. Об этом сообщает канал 66.RU со ссылкой на источники.

Где в настоящее время находится политик, не уточняется. Петлин не прокомментировал информацию об отъезде.

В начале недели полицейские задержали шесть членов регионального отделения партии "Яблоко". На пятерых из них составили протоколы из-за публикаций в социальных сетях с "демонстрацией нацистской или экстремистской символики" говорится в сообщении

10 августа Верховный суд снял партию "Яблока" с выборов в Госдуму.