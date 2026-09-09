Москва9 сенВести.Председатель свердловского регионального отделения партии "Яблоко" Максим Петлин уехал из России. Об этом сообщает канал 66.RU со ссылкой на источники.
Где в настоящее время находится политик, не уточняется. Петлин не прокомментировал информацию об отъезде.
В начале недели полицейские задержали шесть членов регионального отделения партии "Яблоко". На пятерых из них составили протоколы из-за публикаций в социальных сетях с "демонстрацией нацистской или экстремистской символики"говорится в сообщении
10 августа Верховный суд снял партию "Яблока" с выборов в Госдуму.