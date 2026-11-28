Москва28 ноя Вести.До выборов президента США еще два года, но Дональд Трамп всеми силами подогревает внутрипартийную интригу, отмечает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Интервью главы Белого дома его любимой газете New York Post, конечно, не отвечает на вопрос, кто станет преемником, зато дает понять, кому преемником не быть. Про третий срок больше ни слова. Про третьего кандидата - тоже. На "сильной скамейке запасных" вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Логику Трампа тому же изданию объяснил близкий к Белому дому источник. Американскому президенту нравится разжигать соперничество в команде, и интригу с тем самым "единственным" он постарается держать до последнего. Пока преемник не назван, Трамп не превращается в "хромую утку". Но у такой стратегии есть цена: в то время как босс выжидает, Вэнс и Рубио выясняют отношения сами. Главную схватку этой осени они провели в совете директоров Nvidia. Ставкой была судьба Дженсена Хуанга, и Вэнс испытание выдержал.

Все уложилось в пятнадцать дней. 8 ноября Хуанг признается сотрудникам в супружеской измене, 23 ноября его единогласно возвращают. В промежутке Nvidia теряет около 700 млрд долларов капитализации. Развязку Трамп объяснил в эфире CNBC: "Я заключил сделку". Вернувшийся же Хуанг старается предстать другим человеком: фирменную черную кожанку, которую он носил почти два десятилетия, сменила темно-синяя хлопковая куртка Dior за 3,3 тыс. долларов. Бунтарскую кожу в Кремниевой долине носят до скандала, а после него переходят на нейтральный хлопок.

Сам же шпионский триллер оказался соткан из хлипкого материала. По данным Reuters, минюст США никогда не расследовал дело ни против Хуанга, ни против Nvidia, а секретную записку Рубио в ведомстве даже не видели. Выросла она из отчета ЦРУ, который глава госдепа переписал "в своих более жестких терминах". Аналитики разведки (вот же сюрприз) так и не были уверены, что Элис Хуанг сознательно работала на Пекин. На брифинге в Конгрессе чиновники допустили, что отношения были скорее романтическими, чем "медовой ловушкой" спецслужб КНР. Противостояние сверхдержав за Nvidia так и не случилось, и история вернулась туда, где началась. То есть в Вашингтон.

С одной стороны Рубио: антикитайский ястреб, попавший под пекинские санкции, госсекретарь и советник по нацбезопасности в одном лице. С другой Вэнс: бывший венчурный инвестор, для которого технологическая элита — свои. В большую политику его привел Питер Тиль. Именно Вэнс уговаривал совет директоров Nvidia, а Рубио вместе с Рэтклиффом, Лутником и Бессентом от решающих переговоров фактически отодвинули. Теперь даже в окружении госсекретаря признают, что Вэнс одержал "большую победу". Бей своих, чтобы чужие боялись

Но триумф в закулисных переговорах и триумф у избирательных урн — разные вещи. Еще недавно считалось, что в 2028 году пойдет Вэнс, а Рубио подождет следующего цикла. Теперь госсекретарь смотрит на вещи иначе. После промежуточных выборов по среднему показателю RealClearPolitics он обошел Вэнса, хотя тот лидировал весь год. В опросе Emerson у Рубио 36% против 20%, а год назад Вэнс опережал его почти на 50 пунктов. К тому же вице-президент лично поручился за Хуанга, а 1 декабря тот дает показания в Конгрессе. Если всплывет что-то новое, отвечать будет не Рубио. Рубио-то как раз предупреждал. Есть и второй фронт, открытый демократами. Большинство в обеих палатах им во многом обеспечила риторика против той самой ИИ-индустрии, с которой ассоциируется Вэнс. Из 41 местного референдума о дата-центрах избиратели в 40 случаях проголосовали против корпораций. Дата-центр по соседству, по данным Gallup, не хотят видеть 71% американцев, а атомную станцию 53%. Причина земная: по оценке Bloomberg, оптовые цены на электричество рядом с некоторыми дата-центрами выросли за пять лет на 267%. Через два дня после выборов OpenAI переименовала свои дата-центры в "вычислительные кампусы". Электричество от этого не подешевело.

Проблема в том, что демократы атакуют главный двигатель американской экономики. Четыре крупнейших облачных гиганта в 2026 году вкладывают в инфраструктуру 720–740 млрд долларов, а инвестиции в ИИ обеспечивают 37% роста ВВП США. Надавят слишком сильно - и замедление экономики повесят на них; не надавят - и потеряют избирателей, которые только что привели их к власти. А заодно можно проткнуть и очередной мегапузырь.

Сравнение рынка ИИ с пузырем доткомов сейчас не проводит только ленивый. Инвестор-ветеран Джереми Грэнтэм, предсказавший оба прошлых краха, оценивает шансы, что нынешнее ралли не закончится обвалом, как "почти нулевые". История с Хуангом показала: рынок держится не только на чипах, но и на нескольких личностях. Если одна измена стоит 700 млрд, что будет при первом серьезном разочаровании в окупаемости?

Пока все идет к тому, что демократический Конгресс сделает ИИ главной темой слушаний на два года вперед. Глава Прогрессивного кокуса Грег Касар уже требует, чтобы руководители ИИ-компаний давали показания под присягой. Потенциальные кандидаты от демократов — Оссофф, Окасио-Кортес, Буттиджич, Бешир, Ньюсом и Харрис — будут соревноваться, кто громче пообещает дешевое электричество за счет Кремниевой долины. Вэнс окончательно становится лицом "технологических правых", и его политическая судьба оказывается привязана к Nasdaq.

Американская история такое уже видела. В 2000 году клинтоновский вице-президент Эл Гор шел на выборы наследником самого долгого экономического бума и символом "новой экономики". Ему даже приписали изобретение интернета. Но в марте Nasdaq достиг пика и покатился вниз, а в ноябре Гор проиграл Бушу-младшему, пусть и с разницей в несколько сотен голосов во Флориде. Только вот у Билла Клинтона не было Марко Рубио, а у вот у Дональда Трампа - есть.