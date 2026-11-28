Москва28 ноя Вести.Схватка возможных преемников нынешнего президента США Дональда Трампа развернулась вокруг компании Nvidia, глава которой Дженсен Хуанг ранее в этом месяце оказался в центре скандала. Об этом написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

В недавнем интервью главы Белого дома газете New York Post Трамп сохранил интригу вокруг того, кого он поддержит на следующих президентских выборах. Про третий срок больше ни слова. Про третьего кандидата - тоже. На "сильной скамейке запасных" вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Логику Трампа объяснил газете New York Post близкий к Белому дому источник. Американскому президенту нравится разжигать соперничество в команде, и интригу с тем самым "единственным" он постарается держать до последнего. Пока преемник не назван, Трамп не превращается в "хромую утку".

Но у такой стратегии есть цена: в то время как босс выжидает, Вэнс и Рубио выясняют отношения сами. Главную схватку этой осени они провели в совете директоров Nvidia. Ставкой была судьба Дженсена Хуанга, и Вэнс испытание выдержал отметил Богданов

Американские СМИ сообщали, что Вэнс поддерживал возвращение Хуанга на пост главы компании, в то время как Рубио предупреждал Трампа о рисках для национальной безопасности.

12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, якобы подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР утверждения о ее работе на китайскую разведку назвал клеветой.

В понедельник, 23 ноября, в Nvidia объявили о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. Решение было принято советом директоров единогласно. Хуанг на общем собрании сообщил сотрудникам, что вернуть его к руководству компанией совет директоров убедила администрация Трампа.

Подробнее о том, как Дональд Трамп подогревает внутрипартийную интригу за два года до президентских выборов в США – в авторской колонке Валентина Богданова.