Трамп: не исключено, что США получат долю в бизнесе Nvidia

Трамп допустил, что совладельцами Nvidia могут стать США Трамп: не исключено, что США получат долю в бизнесе Nvidia

Москва25 ноя Вести.Соединенные Штаты Америки могут стать совладельцем крупного технологического гиганта компании Nvidia, заявил в интервью таблоиду New York Post президент страны Дональд Трамп.

При этом не уточняется, на каких условиях, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты могли бы получить долю в технологической компании.

Я думал об этом, и я сказал: "Возможно, мне следует это сделать". Но пока я не поднимал этот вопрос. Возможно, еще не слишком поздно сказал глава Белого дома

Издание сообщило, что Трамп акцентировал важность для США развития Nvidia в области искусственного интеллекта (ИИ).

Американский лидер также напомнил, что в 2025 году Соединенные Штаты стали владельцами 10-процентной доли корпорации Intel.

В начале ноября Nvidia оказалась в центре скандала: власти страны заподозрили, что ее чипы для ИИ могли незаконно экспортировать в Китай, в том числе, через сингапурскую фирму Megaspeed International.

12 ноября компания объявила об уходе Хуанга в связи с публикацией сведений о его близких отношениях с однофамилицей, экс-руководителем Megaspeed International и гражданкой Китая Элис Хуанг. Позднее стало известно еще о двух романах миллиардера с подчиненными.

Министр финансов США Скотт Бессент 22 ноября заявил, что администрация Белого дома добивается от руководства Nvidia скорейшей передачи данных о том, могла ли китайская сторона получать информацию о новейшей продукции компании.

На следующий день Совет директоров Nvidia единогласно принял решение о восстановлении Хуанга в должностях гендиректора и президента. В компании отметили, что американские власти гарантировали отсутствие угроз для национальной безопасности.