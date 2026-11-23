Преимущество США перед КНР в военной мощи сократилось до рекордно низкого уровня Lowy Institute: война в Иране сократила военное преимущество США перед Китаем

Москва23 ноя Вести.Конфликт между США и Ираном привел к тому, что преимущество США перед Китаем в военной мощи сократилось до рекордно низких значений, сообщает австралийский аналитический центр Lowy Institute.

Война на Ближнем Востоке истощила американские ракетные запасы и ослабила военный потенциал США, отмечает центр.

США и Китай сейчас ближе по силе, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Разрыв в их военных возможностях сократился до самого низкого значения уточняет Lowy Institute

До рекордного минимума сократился также разрыв в совокупной мощи между США и Китаем. Этот показатель у Вашингтона уменьшился до 78,9 балла из 100, что лишь на 5,3 балла выше, чем у Пекина.

Газета The New York Times написала, что запасы критически важных боеприпасов в арсенале США сократились до исторического минимума.