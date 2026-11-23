Москва23 нояВести.Конфликт между США и Ираном привел к тому, что преимущество США перед Китаем в военной мощи сократилось до рекордно низких значений, сообщает австралийский аналитический центр Lowy Institute.
Война на Ближнем Востоке истощила американские ракетные запасы и ослабила военный потенциал США, отмечает центр.
США и Китай сейчас ближе по силе, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Разрыв в их военных возможностях сократился до самого низкого значенияуточняет Lowy Institute
До рекордного минимума сократился также разрыв в совокупной мощи между США и Китаем. Этот показатель у Вашингтона уменьшился до 78,9 балла из 100, что лишь на 5,3 балла выше, чем у Пекина.
Газета The New York Times написала, что запасы критически важных боеприпасов в арсенале США сократились до исторического минимума.