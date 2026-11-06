SCMP: у Трампа нет хороших вариантов закончить конфликт с Ираном

Трамп завел себя в тупик в войне с Ираном, заявили в Китае SCMP: у Трампа нет хороших вариантов закончить конфликт с Ираном

Москва6 ноя Вести.У президента США Дональда Трампа нет хороших вариантов завершить войну с Ираном, ситуация на этом направлении зашла для Вашингтона в тупик, заявил изданию South China Morning Post (SCMP) директор Института китайско-арабских исследований Университета Нинся Ню Синьчунь.

По его словам, промежуточные выборы в США не решили главной проблемы Штатов в конфликте с Исламской Республикой – отсутствие возможности завершить его вне зависимости от того, кто находится у власти в Вашингтоне.

Когда речь заходит о завершении войны, у США сейчас нет хороших вариантов – есть только плохой, еще хуже и самый худший выбор сказал Ню

По словам эксперта, у Вашингтона остаются три возможности.

Первая – договориться с Тегераном о прекращении конфликта на переговорах. Этот вариант неприемлем для Трампа, поскольку ему в этом случае придется признать свое поражение.

Вторая – возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана. Этот сценарий также не даст результата, поскольку применение силы не заставит Исламскую Республику подчиниться США.

Третья – растягивать конфликт как можно дольше.

Если дипломатия не дает результатов, а начало еще одной крупной военной кампании невозможно, остается лишь затягивать конфликт. Именно поэтому Трамп постоянно настаивает на том, что еще не принял решения и вскоре его примет, но так ничего и не делает: просто не существует хорошего решения, которое он мог бы принять подытожил Ню

Ранее Дональд Трамп пообещал раскрыть свои дальнейшие шаги по Ирану в скором времени. Он отметил, что не хочет разрушать Иран, но ему, возможно, все же придется это сделать.

До этого американский лидер сообщал, что США могут завершить военную операцию против Ирана, когда сочтут это необходимым.