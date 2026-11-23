Юрист Жданов: США меняют подход к подготовке к новым конфликтам Юрист Жданов: Вашингтон меняет подход при подготовке к конфликтам

Москва23 ноя Вести.Пентагон меняет подход к подготовке к будущим конфликтам, делая ставку не только на количество вооружений, в частности, беспилотников, но и на скорость адаптации новых систем к условиям современного боя, рассказал профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов изданию MK.RU.

По словам эксперта, американское военное руководство пересматривает стратегию после анализа конфликтов в Иране и на Украине.

И количество, и сложность воздушных и прочих угроз стремительно растут, и хотя автономность и беспилотные летательные аппараты являются важным направлением деятельности армии США, она теперь участвует в гонке за адаптацию, а не в гонке за доминирование в области беспилотников сказал Жданов

Ранее австралийский аналитический центр Lowy Institute сообщал, что конфликт между США и Ираном сократил военное преимущество Вашингтона над Пекином до минимального уровня за все время наблюдений.