Разрыв между мощью США и Китая сократился до минимума Lowy Institute: разрыв в мощи США и КНР рекордно уменьшился

Москва22 ноя Вести.Разрыв в совокупной мощи между США и Китаем сократился до рекордного минимума, заявил австралийский аналитический центр Lowy Institute со ссылкой на рейтинг Asia Power Index.

Эксперты отметили, что совокупная мощь США в этом рейтинге опустилась до 78,9 балла из 100, а разница по этому показателю с Китаем сократилась до 5,3 балла. Это стало наименьшим разрывом за всю историю существования рейтинга.

Ранее Китай и США вошли в тройку лидеров в мировом рейтинге по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.