Москва1 мая Вести.Первомайская речь премьера Норвегии Йонаса Гара Стере была прервана антиизраильскими лозунгами. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Инцидент произошел в Осло. Речь премьера прервали пропалестинские протестующие. Они требовали прекратить инвестиции Государственного пенсионного фонда страны в Израиль.

Демонстранты шумели так сильно, что премьер Норвегии не смог продолжить выступление. Заговорил он далее лишь тогда, когда первомайский комитет попросил протестующих успокоиться.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что Норвегия выделит Украине более 500 миллионов долларов для обеспечения ВСУ беспилотниками.