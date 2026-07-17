"Превратили в пыль оборону ВСУ": Марочко отметил успехи российской авиации Марочко: ВС РФ "превратили в пыль" оборону ВСУ у Константиновки

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) России авиаударами "превратили в пыль" оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Попасного под Константиновкой в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что российская армия нанесла серьезный ущерб оборонительным линиям украинских боевиков.

Туда прилетели наши мощные авиационные боеприпасы - и все те фортификации, которые пытались сделать украинские боевики, сейчас попросту превратились в пыль и в огромную воронку заявил эксперт

Военный эксперт Михаил Онуфриенко накануне рассказал, что освобождение Константиновки продемонстрировало отсутствие неприступных крепостей в Донбассе. По его словам, дороги между городами Славянск и Константиновка уже контролируются беспилотниками ВС РФ.