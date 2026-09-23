Москва23 сен Вести.Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в шутку предложил лидеру США Дональду Трампу передать штат Нью-Джерси Израилю.

По словам президента Сирии, с таким предложением он выступил во время обсуждения с Трампом ситуации вокруг оккупированных Голанских высот.

Однажды, когда я приехал к нему в Белый дом, я пошутил. Когда он говорил о Голанских высотах, что они находятся под суверенитетом Израиля, я спросил: "Почему бы вам не отдать израильтянам Нью-Джерси? Голанские высоты вам не принадлежат, чтобы их отдавать, а вот Нью-Джерси – ваше" заявил он на мероприятии Атлантического совета (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) в Нью-Йорке

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Израиль принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил его суверенитет над этой территорией. Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря того же года признала это решение недействительным.