Москва21 октВести.В ЛНР в результате атаки украинских боевиков на служебный автомобиль погиб сотрудник Новопсковского производственного участка "Луганскгаза" Александр Сафянник. Об этом сообщили в Минтопэнерго региона.
Киевские боевики прицельно нанесли удар по машине Новопсковского производственного участка "Луганскгаза", в очередной раз проявляя свою террористическую сущность. Водитель Александр был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким и всему коллективу предприятияговорится в сообщении министерства в мессенджере MAX
Александр Сафянник получил тяжелейшие ранения в Новоайдарском муниципальном округе. Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.