При атаке ВСУ на автомобиль "Луганскгаза" погиб водитель Александр Сафянник В ЛНР при атаке ВСУ погиб сотрудник "Луганскгаза" Александр Сафянник

Москва21 окт Вести.В ЛНР в результате атаки украинских боевиков на служебный автомобиль погиб сотрудник Новопсковского производственного участка "Луганскгаза" Александр Сафянник. Об этом сообщили в Минтопэнерго региона.

Киевские боевики прицельно нанесли удар по машине Новопсковского производственного участка "Луганскгаза", в очередной раз проявляя свою террористическую сущность. Водитель Александр был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким и всему коллективу предприятия говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX

Александр Сафянник получил тяжелейшие ранения в Новоайдарском муниципальном округе. Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.