Москва27 нояВести.В Северодонецке Вооруженные силы Украины атаковали служебный автомобиль коммунального предприятия. В результате смертельные ранения получил работник, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в MAX.
В Старобельском муниципальном округе беспилотный летательный аппарат ударил по проезжей части. Пострадал водитель легковушки, повреждения получили транспортные средства.
В Кременском муниципальном округе ВФУ атаковали придомовую территорию, ранен 41-летний мужчина. На участке дороги Антрацит – Должанский противник нанес удар по грузовому автомобилю, пострадал водительотмечается в сообщении
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Всего над регионом были уничтожили более 100 воздушных целей.