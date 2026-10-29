Во время атаки ВСУ на Луганск повреждения получили две школы и дворец творчества

При атаке ВСУ на Луганск повреждены две школы и дворец творчества Во время атаки ВСУ на Луганск повреждения получили две школы и дворец творчества

Москва29 окт Вести.Министерство образования и науки ЛНР сообщило в MAX о повреждении двух школ и дворца творчества при атаке украинских дронов на Луганск.

По словам регионального министра образования и науки Евгения Мирошниченко, учебные заведения, поврежденные утром 29 октября, будут восстановлены, главное, что нет пострадавших.

В Луганской средней школе №20 повреждены окна, стеклопакеты, стены и потолки в кабинетах, напольное покрытие, учебное оборудование… В Луганской средней школе №2 – стеклопакеты, оконные блоки, потолки сказано в сообщении

Во Дворце творчества детей и молодежи также пострадали стеклопакеты и угол фасада.

Ведомство уже принимает меры по устранению последствий, идет работа на местах по оценке ущерба и объему восстановительных работ.