Москва30 окт Вести.Зданию Государственного архива Луганской Народной Республики грозит обрушение после обстрела со стороны вооруженных формирований Украины 29 октября. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Тодорова.

В результате обстрела 29 октября пострадали здания Государственного архива ЛНР. Сегодня сотрудники Архивной службы ЛНР и Госархива ЛНР в несколько смен устраняли последствия обстрела, спасали архивные документы … Выбиты практически все окна, многие двери, ко многим документам доступа нет, так как есть опасность обрушения здания пояснила Тодорова в своем канале на платформе MAX

Как сообщалось ранее, утром 29 октября центр Луганска подвергся массированной атаке ВСУ, в результате чего были повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура.