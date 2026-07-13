В результате атак БПЛА в Белгородской области пострадал еще один сотрудник МЧС

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал еще один сотрудник МЧС В результате атак БПЛА в Белгородской области пострадал еще один сотрудник МЧС

Москва13 июл Вести.Еще один сотрудник МЧС обратился за медицинской помощью после атаки FPV-дронов в городе Грайворон Белгородской области. Пожарный получил акубаротравму, сообщили в Оперштабе региона в мессенджере MAX.

После оказания помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в гаражном кооперативе в Грайвороне, где от взрыва беспилотника загорелись гаражи и три машины. Во время ликвидации произошли две повторные атаки дронов. Сотрудника МЧС госпитализировали с акубаротравмой.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон сдетонировал на предприятии — повреждены фасад одного помещения и грузовая машина. В городе Шебекино дрон сдетонировал рядом с автомобилем — машина получила повреждения отмечается в сообщении

В поселке Ракитное беспилотник атаковал грузовик, повреждена кабина. Второй FPV-дрон взорвался возле частного дома, посекло остекление.

В Грайвороне при атаке беспилотного летательного аппарата повреждения получили крыша, окна, фасад и входная группа частного дома.