Москва20 нояВести.Двое мужчин пострадали в результате детонации украинского БПЛА на стоянке в Белгороде, лечение они продолжат амбулаторно. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В городской больнице №2 г. Белгорода у одного мужчины диагностировали слепое осколочное ранение мягких тканей головы, у другого — акубаротравмуговорится в сообщении
Отмечается, что после оказания медпомощи их отпустили, лечиться они продолжат амбулаторно.
Ранее в оперштабе сообщили, что в результате детонации были повреждены четыре автомобиля и четыре автобуса.