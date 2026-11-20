Два человека пострадали при детонации БПЛА на стоянке в Белгороде

При детонации БПЛА на парковке в Белгороде пострадали два человека Два человека пострадали при детонации БПЛА на стоянке в Белгороде

Москва20 ноя Вести.Двое мужчин пострадали в результате детонации украинского БПЛА на стоянке в Белгороде, лечение они продолжат амбулаторно. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В городской больнице №2 г. Белгорода у одного мужчины диагностировали слепое осколочное ранение мягких тканей головы, у другого — акубаротравму говорится в сообщении

Отмечается, что после оказания медпомощи их отпустили, лечиться они продолжат амбулаторно.

Ранее в оперштабе сообщили, что в результате детонации были повреждены четыре автомобиля и четыре автобуса.