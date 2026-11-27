Устанавливаются личности погибшего и пострадавшей при пожаре в Самарской области

При пожаре в квартире Чапаевска погиб мужчина и пострадала женщина Устанавливаются личности погибшего и пострадавшей при пожаре в Самарской области

Москва27 ноя Вести.В Чапаевске Самарской области произошло возгорание в квартире жилого дома, сообщили в региональном главке МЧС России.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание на площади пять квадратных метров.

В результате происшествия погиб мужчина (личные данные устанавливаются). Пострадала женщина — она госпитализирована (личные данные устанавливаются) говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время на месте ЧП работает дознаватель МЧС России. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.