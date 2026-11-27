Москва27 нояВести.В Чапаевске Самарской области произошло возгорание в квартире жилого дома, сообщили в региональном главке МЧС России.
Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание на площади пять квадратных метров.
В результате происшествия погиб мужчина (личные данные устанавливаются). Пострадала женщина — она госпитализирована (личные данные устанавливаются)говорится в публикации ведомства в MAX
В настоящее время на месте ЧП работает дознаватель МЧС России. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.