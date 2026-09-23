Три человека ранены после атаки ВСУ на территорию фермы "Мираторг" под Брянском

При ударе ВСУ по территории фермы "Мираторг" под Брянском пострадали 3 человека Три человека ранены после атаки ВСУ на территорию фермы "Мираторг" под Брянском

Москва23 сен Вести.Украинские боевики атаковали мирных жителей во время проведения сельхозработ на территории фермы крупного рогатого скота (КРС) компании "Мираторг" в Брянской области — в результате террористических действий ранены три человека, также пострадали животные. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Три человека получили ранения в результате подрыва автомобиля на территории фермы КРС компании "Мираторг" в Выгоничском районе … Во время взрыва также пострадали сельскохозяйственные животные написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы.