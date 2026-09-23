Москва23 сенВести.Украинские боевики атаковали мирных жителей во время проведения сельхозработ на территории фермы крупного рогатого скота (КРС) компании "Мираторг" в Брянской области — в результате террористических действий ранены три человека, также пострадали животные. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Три человека получили ранения в результате подрыва автомобиля на территории фермы КРС компании "Мираторг" в Выгоничском районе … Во время взрыва также пострадали сельскохозяйственные животныенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают оперативные службы.