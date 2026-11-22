Прибалтийские музеи представляют советский период, как в фильмах ужасов Денисов: в музеях Прибалтики времена СССР показывают, как сцены из фильма ужасов

Москва22 ноя Вести.Советский период истории прибалтийских государств в современных музеях представлен, как кадры из фильмов ужасов. Местные гиды рассказывают иностранным туристам о "мрачных страницах истории", "угнетении" и "памяти о сопротивлении". Об этом рассказал главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов в авторской колонке для ИС "Вести".

"За стенами КГБ" – так называется двухчасовая обзорная экскурсия по Вильнюсу для иностранцев, которая стоит 35 евро. В нее входит посещение Лукишской площади, Лукишкской тюрьмы, а также здания местного парламента. Кульминацией экскурсии является посещение так называемого "Музея оккупации и борьбы за свободу", который размещен в бывшем здании республиканского КГБ. Там советский период литовской истории представлен как фильм ужасов. Местные гиды рассказывают о том, что "русские пытались навсегда уничтожить литовскую нацию и язык".

Похожая ситуация складывается и в соседней Латвии. Бывший музей латышских красных стрелков в центре Риги сегодня называется "Музеем оккупации Латвии". В темных залах под зловещую музыку гостям рассказывают, что советская индустриализация не принесла латышам пользы. Однако после войны благодаря крупным инвестициям Эстония, Латвия и Литва стали высокоразвитыми промышленными республиками. К 1991 году уровень жизни в Прибалтике был одним из самых высоких среди советских республик.

Подробнее о том, благодаря кому немецкий город Мемель навсегда стал литовской Клайпедой и как Литва получила свою нынешнюю столицу, – в авторской колонке Алексея Денисова.