Певец Ярушин рассказал, что размер его пенсии составляет всего 22 тысячи рублей

Приходится ишачить: певец Ярушин пожаловался на маленькую пенсию Певец Ярушин рассказал, что размер его пенсии составляет всего 22 тысячи рублей

Москва23 сен Вести.Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин признался, что ему не хватает 22 тысяч рублей пенсии на жизнь. Поэтому музыкант вынужден продолжать концертную деятельность.

В беседе с NEWS.ru исполнитель пояснил, что уже 26 лет рассматривается его заявка на получение звания Народного артиста России.

Мне стыдно говорить об этом. 22 тысячи рублей, вы представляете. Поэтому приходится ишачить, как мы говорим, на концертах. Безобразие! пояснил Ярушин

Композитор, певец и музыкант Валерий Ярушин – один из основателей и многолетний руководитель ВИА "Ариэль". В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Ранее стало известно, что 43-летний артист Сергей Лазарев получил уведомление о пенсии. Певец поделился своим удивлением с подписчиками в социальных сетях.