Москва13 нояВести.Приземлившийся 12 ноября на Камчатке самолет, выполнявший рейс из Владивостока, оказался без элемента закрылка, по данному факту организована проверка. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
После посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский воздушного судна, выполнявшего рейс из Владивостока, наземными службами обнаружено отсутствие элемента закрылка. Посадка прошла в штатном режиме. Следователями проводятся проверочные мероприятияговорится в канале ведомства на платформе MAX
Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).