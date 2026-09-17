В Москве задержали агрессивного мужчину, признанного умершим два года назад

Признанного умершим мужчину задержали в Москве, но он почти сразу впал в кому В Москве задержали агрессивного мужчину, признанного умершим два года назад

Москва17 сен Вести.В Москве задержали агрессивного мужчину, который был признан умершим около двух лет назад. Об этом пишут "Известия".

По данным издания, неизвестный гражданин приставал к прохожим в районе Коптево и вел себя вызывающе. Вызвали полицию и медиков. В процессе общения с мужчиной выяснилось, что ему 36 лет и что он родился в Крыму.

Проверка личности показала, что этот человек почти два года назад был признан судом умершим.

Объяснить что-либо полицейским задержанный не успел и впал в кому от передозировки наркотиками.