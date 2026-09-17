Москва17 сенВести.В Москве задержали агрессивного мужчину, который был признан умершим около двух лет назад. Об этом пишут "Известия".
По данным издания, неизвестный гражданин приставал к прохожим в районе Коптево и вел себя вызывающе. Вызвали полицию и медиков. В процессе общения с мужчиной выяснилось, что ему 36 лет и что он родился в Крыму.
Проверка личности показала, что этот человек почти два года назад был признан судом умершим.
Объяснить что-либо полицейским задержанный не успел и впал в кому от передозировки наркотиками.