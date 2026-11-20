Axios: в США продажи товаров для выживания выросли на 450 процентов

Продажи товаров для выживания в США резко увеличились Axios: в США продажи товаров для выживания выросли на 450 процентов

Москва20 ноя Вести.Продажи товаров для выживания у американского ретейлера Survival Frog в ноябре продемонстрировали рекордный рост на 450 процентов, сообщает Axios.

По утверждению основателя и гендиректора компании Байрона Уокера, большинство недавних покупателей совершали такие покупки впервые.

Он отметил, что люди активно скупают продукты, в том числе мясные консервы, а также радиоприемники, солнечные генераторы, фильтры для воды и аккумуляторы.

Похоже, теперь это стало гораздо более массовым явлением. Нельзя включить новости и не услышать о новой кибератаке или технологическом сбое пояснил Уокер

Ранее власти Великобритании посоветовали своим гражданам запасаться консервами и питьевой водой на случай крупномасштабного конфликта.